حذّر نظام مدفوعات الفواتير (سداد) من التعامل مع الرسائل المشبوهة المندرجة تحت عمليات الاحتيال، مؤكدا أنه لا يقوم بإرسائل رسائل خاصة متمضنة روابط، ولا يتواصل مع المستخدمين.

وشدد نظام «سداد» على أنه لا يمتلك أية صفحات أو مواقع أخرى تابعة له، باستثناء الصفحات الرسمية المذكورة في الموقع الرسمي: http://sadad.com، منوهاً إلى أن عمليات السداد تتم عبر قنوات البنك الرسمية.

وكشف أنه في حال تعرض بعض المستخدمين لمحاولة الاحتيال، فيمكن رفع بلاغ من خلال الطرق التالية: المنصة الوطنية الموحدة، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإرسال رسالة نصية للرقم 330330، تطبيق «كلنا أمن» - الجرائم المعلوماتية، التواصل مع البنك الخاص بالمستخدم لإفادته بالإجراءات اللازمة.

وأفاد «سداد» بأنه وللحماية من عمليات الاحتيال الإلكتروني، يجب عدم تقديم أي معلومات شخصية أو بيانات بنكية لجهات غير موثوقة، وعدم فتح الروابط المجهولة أو المرفقات التي تصل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، والتأكد من صحة الجهة المرسلة قبل فتح أي رابط عبر التواصل مع الجهة مباشرة للتأكد.