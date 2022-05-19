صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتمديد تكليف الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، مديراً لإدارة التعليم بمحافظة الليث.وأعرب الحازمي عن بالغ اعتزازه وفخره بالثقة الغالية من وزير التعليم، ونائب وزير التعليم المكلف، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لأداء مهماته ومسؤولياته على أكمل وجه، خدمة للدين ثم المليك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة - أيدها الله.وأكد الحازمي أن هذا التكليف سيكون حافزاً له ولزملائه لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد، والسعي الجاد لتحقيق أهداف الوزارة الرامية للرقي بالعملية التربوية والتعليمية.