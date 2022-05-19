رعى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز «معرض مبتكر 2022»، الذي تنظمه جامعة القصيم بالبهو الرئيسي بالمدينة الجامعية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، وعدد من مديري الجهات الحكومية بالمنطقة، ووكلاء وأعضاء مجلس الجامعة.

حيث تجول أمير القصيم، خلال افتتاحه للمعرض، على الأركان المتنوعة التي تحتوي على مشاركات من 13 جهة و134 ابتكارًا، يمكن تحويل ابتكاراتهم وأفكارهم إلى منتجات ذات مردود اقتصادي وتنموي، مشيدًا بجهود الطلبة المبتكرين تحت قبة الجامعة، كما كرم أبطال المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الذين حضروا افتتاح المعرض بناءً على دعوة لحضور فعاليات المعرض من إدارة جامعة القصيم نظير تحقيقهم 16 جائزة عالمية كبرى في «آيسف 2022».

وأكد أمير منطقة القصيم أن المبتكرين والمبتكرات يمثلون صرحًا من صروح هذا الوطن ومفخرة لنا ودائمًا يرفعون رؤوس الوطن والعالم العربي والإسلامي، كما رفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، على هذا المنجز الكبير «آيسف»، الذي رأيناه قبل أيام وما حصل عليه طلاب وطالبات المملكة، مبينًا أن هذه المناسبة تتوافق مع هذا المنجز لتؤكد أن الرهان الذي قامت عليه هذه البلاد في التعليم منذ عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه، مشيرًا إلى أن هناك الكثير لا يعلم أن البعثات بدأت من أيام المؤسس إلى خارج المملكة وإلى دول متطورة حتى وصلنا بعد سنوات إلى هذا المنجز.

وأضاف أن جامعة القصيم واكبت الحدث بهذا المعرض، واحتضان الجامعة لجميع الجهات التعليمية في مثل هذه المعارض، مقترحًا أن يكون في المركز العلمي للقصيم بمحافظة عنيزة معرض دائم للمخترعين والمخترعات والمبتكرين والمبتكرات ليبرز كل ما قام به أبناء وبنات الوطن بصفة عامة والمنطقة بصفة خاصة وتلك المخترعات لكل زائر، مؤكدًا أن المركز أصبح وجهة سياحية لمن يريد أن يرى تطور البلاد، وسوف يكون واجهة علمية وحضارية ليرى الجميع إبداعات المخترعين والمخترعات من أبناء الوطن، مباركًا لرئيس الجامعة ومنسوبيها تلك الجهود التي بذلت في هذا المعرض المميز.