شددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على ضرورة التزام الراغبين بالترشح من شاغلي الوظائف التعليمية في مجالات «مدير المدرسة، والوكيل، والموجه الطلابي، ورائد النشاط» للعام الدراسي القادم 1444هـ، بالضوابط اللازمة للترشح.

وبينت الإدارة أن هذه الضوابط تتمثل في الصفات الشخصية مثل القدوة الحسنة وعدم وجود ملحوظات سلبية على سيرته الشخصية السلوكية والتربوية والمهنية، وسلامة الفكر والمنهج والاتزان الانفعالي، وسلامة الحواس (السمع والبصر)، وسلامة الجسم من الإعاقات والأمراض المعيقة عن أداء العمل، والقدرة على الحوار والإقناع، والقدرة على تحديد الأولويات المهنية والرغبة في تطوير الذات، والتعامل التربوي الإيجابي في المواقف التربوية، والقدرة على تكوين علاقات إيجابية مع الآخرين. ومن ضمن الضوابط أن يكون المرشح حاصلًا على درجة (البكالوريوس)، وأن يكون لدى المرشح خبرة لا تقل عن 4 سنوات في التدريس وعلى رتبة معلم ممارس، وأن يكون المرشح حاصلًا على تقدير أداء وظيفي لا يقل عن ممتاز في السنتين الأخيرتين، وأن تكون له مشاركات فاعلة في المجال المرشح له، وأن يكون ملماً باستخدام الحاسب الآلي في مجال عمله، وأن يكون متعاوناً مع إدارة المدرسة، وأن يكون لديه معرفة بأهداف التعليم، وأن يكون لديه معرفة بنظم ولوائح المدرسة، وأن يكون لديه معرفة بنظم ولوائح المجال المرشح له، وأن يكون حاصلاً على دورات تدريبية في المجال المرشح له، وأن يجتاز الاختبار التحريري، والمقابلة الشخصية.