أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 545 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 616 حالة ووفاة واحدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 761,624 حالة، من بينها 6487 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها الحالات الحرجة 81 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 746,013 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9124 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.