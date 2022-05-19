أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بالتمديد لـ 24 مدير تعليم بمناطق ومحافظات المملكة. وشمل القرار التمديد لكل من عبدالله بن حمد بن زويد السبيعي (الدوادمي)، ود.محمد بن إبراهيم بن محمد آل مغيره (الأفلاج)، وعايض بن مجلي بن عبدالله الدوسري (وادي الدواسر)، ومحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطريقي (الزلفي)، وسعيد بن مساعد بن سعيد الزهراني (عفيف)، وسليمان بن عبدالله بن سالم الخمشي (الغاط)، ود.أحمد بن محمد بن خلف الزائدي (مكة المكرمة)، ومحمد بن إبراهيم بن علي الزاحمي (القنفذة)، ود.زكی بن رزيق بن عطاالله الحازمي (الليث)، وناصر بن عبدالله بن محمد العبدالكريم (المدينة المنورة)، وسليم بن عبيان بن سليم الجهني (ينبع)، وكامل بن عبدالعزيز بن علي الصحفي (المهد)، وسليمان بن عبدالله بن سليمان الطعيسي (الرس)، ود.خالد بن راجح بن صالح الراجح (البكيرية)، وحمد بن محمد بن عبدالله العيسى (الأحساء)، ومحمد بن علي بن مجدل القحطاني (حفر الباطن)، ومنصور بن عبدالله بن منصور شريم (محايل عسير)، ود.حسن بن محمد بن حسن عسيري (سراة عبيدة)، وعثمان بن إبراهيم بن عثمان العثمان (الحدود الشمالية)، ود.إبراهيم بن محمد بن محمد أبوهادي (جازان)، ود.عبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني (الباحة)، وعلي بن محمد بن علي الغامدي (المخواة)، د.سعيد بن عبدالله بن جارالله الغامدي (الجوف)، ود.محمد بن عبدالله بن عبدالله الثبيتي (القريات).