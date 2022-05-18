أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة المرجان القابضة السيد مازن التميمي، إزاحة الستار عن ميديكلينك مستشفى المرجان في جدة خلال الربع الأول من عام 2023، لتطوير القطاع الطبي في الدولة، من خلال توفير مقومات الرعاية الصحية، وتلبية احتياجات المواطن والمقيم على أرض المملكة الطيبة، برؤية مستقبلية تواكب مسيرة التطور والازدهار التي يعيشها الوطن.وأوضح مازن التميمي أن المجموعة وضعت خارطة طريق لميديكلينك مستشفى المرجان تشمل ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة كالسكري والقلب وأمراض السرطان لتحقيق حياة صحية وعمر مديد، إضافة إلى تقليل مستوى انتشار التدخين، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحّية، لتصبح المملكة العربية السعودية من أفضل الدول في جودة الرعاية الصحية، عن طريق طاقم رعاية محترف يشمل 200 طبيب وطبيبة من أبناء وبنات الوطن، مع نخبة من المتخصصين الدوليين يعملون في العديد من التخصصات الطبية والجراحية المختلفة.وأشار التميمي إلى أن مجموعة المرجان قررت الدخول في مجال الرعاية الصحية بناءً على توجيهات ملاك مجموعة المرجان ممثلة بعبدالرحمن وسلطان خالد بن محفوظ لرفع مستوى الرعاية الطبية وتعزيزها في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ورؤية المملكة 2030 والتي تضع جودة حياة المواطن على رأس الأولويات، مؤكدا أن مجموعة المرجان تتطلع إلى تطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية، حيث ستعمل وبالتعاون مع كافة الهيئات الصحية المحلية وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات، وجودة وكفاية الكادر الطبي، لاسيما أن المجموعة استعانت باستشاريين عالميين مثل PwC وJLL وKPMG لتحديد الثغرات الخاصة بعرض وتقديم رعاية طبية ذات جودة فائقة.وقال إنه انطلاقا من أهمية تطوير المنظومة الصحية، والارتقاء بالجاهزية لتعزيز القدرات على الإبداع والابتكار لمواكبة التحديات، تم إنشاء ميديكلينك مستشفى المرجان مكون من 200 سرير، وتم تصميم غرف المرضى المخصصة لشخص واحد وتزويدها باحتياجات التعافي البدنية والعقلية الخاصة بالمرضى وعوائلهم، بالإضافة إلى ذلك، سيضم المستشفى عددًا كبيرًا من أجنحة كبار الشخصيات والأجنحة الملكية لتلبية احتياجات طالبي تلك الخدمات المميزة. كما سيتم تعزيز خدمات الضيافة من خلال تقديم خدمات إعاشة متخصصة ومغسلة صناعية تضمن أعلى مستويات النظافة للنزلاء. بالنسبة للتنويم، قمنا بتطوير تطبيق رقمي سهل وسلس الاستخدام للغاية لدعم ومساعدة موظفي الاستقبال. وستسمح المساحة الواسعة لمواقف السيارات للمرضى وعوائلهم بسهولة العثور على أماكن وقوف السيارات القريبة من الوجهات المقصودة، علاوة على ذلك، تم تصميم المستشفى وعملياته التشغيلية استنادا إلى مبادئ الإدارة الرشيقة لضمان سير الأعمال بسلاسة فائقة، فضلا عن سرعة تقديم الخدمات وتقليل الوقت المستغرق حيال ذلك.وتمتلك إدارة ميديكلينك مستشفى المرجان خطة واضحة لتأمين جميع الشهادات السعودية والدولية للتميز الطبي والتشغيلي والبيئي وقطاع الضيافة. بناءً على حالة مستشفى ميديكلينك المرجعية في جميع المناطق التي تعمل فيها، تعمل الإدارة على تأسيس اللبنات الأساسية لضمان أن يكون ميديكلينك المرجان مستشفى سعوديًا مرجعيًا يضع ويضمن أعلى مستويات التميز في جميع الخدمات.وأفاد مازن التميمي: «أبدت ميديكلينك اهتمامًا كبيرًا بسوق الرعاية الصحية السعودي وهي ملتزمة باستثمارات كبيرة على نطاق واسع في هذا النشاط بالشراكة مع مجموعة المرجان».وكشف التميمي أن مجموعة المرجان لديها خطط كبيرة لمشاريع مستقبلية لاحقة تخص نشاط رعاية صحية أوسع يتجاوز مجرد إنشاء مستشفى واحد في جدة، ستشمل العديد من المستشفيات والعيادات المتخصصة ودور الصحة النفسية والتعافي، بالإضافة إلى مدينة طبية متكاملة، منوها إلى أن ميديكلينك مستشفى المرجان استفاد من ميديكلينك إنترناشونال من خلال خبرتهم الواسعة في بناء وتشغيل وتقديم الخدمات الطبية ضمن شبكتهم الواسعة من المستشفيات والمراكز الطبية في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن المستشفى سيقدم جميع خدمات الرعاية المتخصصة وفقًا للمعايير العالمية، إلى جانب سلسلة متصلة من أخلاقيات الرعاية الصحية المتقدمة. كما سيتم تجهيزه بأفضل الكوادر في جميع مستويات الإدارة شاملا الاستقبال والإداريين والأطباء والممرضات والمتخصصين.وأكد التميمي أن ميديكلينك مستشفى المرجان سيشهد توسعات مستقبلية للخدمات الإضافية والأسرة والمدينة الطبية، لتوفير رعاية صحية محورها المريض، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة عالمية للعلاج، من خلال مقدمي الخدمات الرئيسيين ومساهماتهم، كشركة كلنغ العالمية مدير المشروع بالكامل، وشركة ارابتيك العالمية استشاري التصميم، وشركة خالد الجفالي للمقاولات المقاول العام وSTS.ولمجموعة المرجان سابقة خبرة في العديد من المجالات ومنها تقديم مشاريع وعمليات عالية الجودة، فمثلا بلسم هي المالكة لنظام واحة للرعاية الصحية الذي يستخدمه عدد كبير من المستشفيات الكبيرة، والكوثر للصناعات هي الأقدم المتخصصة في أعمال معالجة المياه في المملكة العربية السعودية، كما تضم المحفظة العقارية لشركة المرجان بعض أبرز العقارات التجارية والسكنية الضخمة والتي تشمل الفندق الجديد المقام في جدة (فور بوينتس باي شيراتون)، وفندق دلتا هوتل باي ماريوت (سيتم إطلاقه عام 2024)، بالإضافة إلى قطاع التجزئة في جميع مناطق المملكة ومنها «ID Design»، وشركة المفتاح الرائدة في مجال تأجير السيارات.