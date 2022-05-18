وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبر الاتصال المرئي، على تنظيم مركز الإقامة المميزة.

وقال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي إن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مركز الإقامة المميزة يسهم -بمشيئة الله- في تمكين الاقتصاد الوطني من خلال جذب العقول والكفاءات المتميزة ورؤوس الأموال، فيما صرح وزير الاستثمار خالد الفالح بأن الموافقة خطوة مهمةٌ باتجاه جذب المستثمرين الأجانب وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في السعودية، الأمر الذي سينعكس، بإذن الله، نمواً وتوسعاً في الاستثمار، فضلاً عن تعزيز هذه الخطوة لجهود جذب القدرات المميزة والعقول المبدعة عالمياً.

يذكر أن الحصول على الإقامة المميزة في السعودية يتم من خلال 3 خطوات، تتمثل في: تقديم الطلب (تعبئة نموذج تقديم الطلب، سداد مبلغ معالجة الطلب)، ثم دراسة الطلب (مراجعة بيانات المتقدم والمستندات المرفقة، تحليل ومعالجة الطلب)، وبعدها إصدار الإقامة المميزة (التأكد من وجود تأمين طبي ساري المفعول، التأكد من سداد المقابل المالي لنوع الإقامة المطلوبة).

وتأتي الإقامة المميزة في السعودية على نوعين: الأول «محددة المدة» وتكون لمدة سنة قابلة للتجديد، ومقدار المقابل المالي لها 100 ألف ريال سعودي سنوياً، والنوع الآخر «غير محددة المدة» وتكون مدتها دائمة، ومقدار المقابل المالي لها 800 ألف ريال سعودي تُدفع لمرة واحدة.

ويعد «إثبات الملاءة المالية» شرط للحصول على الإقامة المميزة، ويقصد بها إثبات القدرة على تلبية الالتزامات والمتطلبات المالية والمعيشية في السعودية، وتختلف معايير الملاءة المالية بحسب حالة كل متقدم، ويتم إثباتها بتقديم مستندات الدخل والاستثمارات أو أي موارد وأصول مالية.

ويُمنح حامل الإقامة المميزة مزايا خاصة تتمثل في: مزاولة الأعمال التجارية وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، استصدار تأشيرات زيارة للأقارب، امتلاك العقارات السكنية والانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، امتلاك وسائل نقل خاصة، حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتيا، إمكانية العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها.

وتتمثل شروط التقديم على الإقامة المميزة في ما يلي: تقديم جواز سفر ساري المفعول، ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، خلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق، تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم، تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم، أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل السعودية.