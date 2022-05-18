اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ٥٥ مدرسة ثانوية للبنين والبنات مرشحة لتطبيق نظام المسارات للعام الدراسي القادم ١٤٤٤هـ. وحددت الإدارة ١٦ مدرسة حكومية للبنين هي: ابن رشد وقرطبة والحكم بن هشام والفضيل بن عياض وغرناطة وأبي أيوب الأنصاري والقيروان وقباء والملك عبدالله والقدس وعين جالوت والحسين بن علي وبكة للموهوبين والملك فيصل والملك عبدالعزيز والأمير سعود الفيصل.



وبالنسبة للمدارس الأهلية تم تحديد ١٤ مدرسة للبنين وهي: الفرقان والإنجاز والأندلس والبشرى بالعوالي والبشرى بالنوارية والطموح والفرسان المكية والفرقان والفضل والفلاح والمعرفة وجيل الإبداع وشعاع المعرفة وعبد الرحمن فقيه.

وفيما يتعلق بمدارس البنات الحكومية تم ترشيح ١٩ مدرسة حكومية هي الثانويات: ٢٤ و٣٨ و ٢٤ و ١٢ و٢١ و ٨ و ٣٠ و ٤٥ و ٣٣ و ١٨ و ٦ و ١٦ و أم كلثوم و ٤٩ و ٢ و وزبيدة و ٢٧ و الثانوية الأولى بالجموم والثانوية الأولى ببحرة المجاهدين، فيما تم تحديد ست مدارس أهلية للبنات هي الأندلس والبشرى والفتاة والمعرفة وأجيال الوفاء وعبدالرحمن فقيه.