دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، البرنامجين التطوعيين الثامن والتاسع، اللذين يتخللهما تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والدعم والتمكين، ويستمر لمدة أسبوع، حيث يستهدفان نحو 800 مستفيد.

كما يضم البرنامج أربع دورات تدريبية تغطي باقة متنوعة من المجالات التي تضم الإسعافات الأولية، والبرامج التعليمية، والاستشارات النفسية والأسرية والمعالجة بالرسم، ودورة في الدعم والتمكين وصيانة الحاسب الآلي وإكساب مهاراته المختلفة، وورشة عمل في تنمية روح ريادة الأعمال لدى المستهدف بهدف تزويده بالمهارات الحياتية والحرف اليدوية مثل الخياطة والتصميم والتطريز، وذلك بمشاركة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والاتحاد العربي للتطوع.

ويأتي هذا البرنامج امتداداً للجهود التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وانسجاماً مع مساعيه الرامية لترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز القيم الإنسانية والتنمية المستدامة.