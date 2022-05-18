ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 41 مخالفاً لنظام البيئة، 22 مواطناً، و18 مقيماً من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 991 متناً من الإبل و735 رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق السعودية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق السعودية.