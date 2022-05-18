التقى محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود قائد المنطقة العسكرية في الطائف، حيث اطلع على أعمال قيادة المنطقة في المحافظة والجهود التي تقوم بها.

كما التقى الأمير سعود بن نهار بن سعود عددا من المواطنين المراجعين للمحافظة وناقش احتياجاتهم ومطالبهم.

وأشار الأمير سعود بن نهار بن سعود إلى أن التوجيهات الصادرة من قيادتنا الحكيمة، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، بالاطلاع على احتياجات المواطنين وتسهيل مطالبهم وتقديم الخدمات لهم.

يذكر أن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار تفقد خلال الأسبوع الماضي عددا كبيرا من المواقع في المحافظة واطلع على المشاريع الجاري تنفيذها والمتوقفة واستمع لشرح تلك الجهات الحكومية أبرزها الأمانة والصحة والنقل.