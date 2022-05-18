أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 602 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 556 حالة ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 761,079 حالة، من بينها 6559 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها الحالات الحرجة 76 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 745,397 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9123 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.