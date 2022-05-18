إنفاذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية - الأمريكية التاريخية الراسخة وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير مكتب نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

ومن الجانب الأمريكي المنسق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك.

هذا وقد وصل نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له صباح اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية سيلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.