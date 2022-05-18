تباشر لجنة الأحياء العشوائية بجدة، إشعار أحياء الرحاب والعزيزية بالإخلاء، السبت القادم، تمهيداً لفصل الخدمات في 4 يونيو القادم، ثم البدء بأعمال الإزالة في 11 يونيو، فيما فصل الخدمات عن حي مشرفة في 28 من مايو الجاري بعد أن تم إنذارهم بالإخلاء السبت الماضي، على أن تبدأ أعمال الإزالة في 4 يونيو القادم.وتتولى اللجنة السبت القادم فصل الخدمات عن حيي بني مالك والورود بعد إنذارهم بالإخلاء في 7 مايو الجاري، وتبدأ أعمال الإزالة في 28 مايو الجاري.ومن المقرر البدء بإشعار سكان حي الربوة بالإخلاء في 11 يونيو، وفصل الخدمات في 18 يونيو، فيما تبدأ أعمال الإزالة في 25 يونيو.وبينت اللجنة أنه سيتم فصل الخدمات عن حي الجامعة في 28 مايو الجاري بعد أن تم إشعارهم بالإخلاء السبت الماضي؛ تمهيداً لبدء أعمال الإزالة في 4 يونيو، وفي حي الروابي سيتم إشعار السكان بالإخلاء في 28 مايو وفصل الخدمات سيكون في 4 يونيو القادم، ومن ثم أعمال الإزالة في 11 يونيو، وفي حي المنتزهات يتم إشعار السكان في 11 يونيو، وفصل الخدمات في 18 يونيو، وبدء أعمال الإزالة في 25 يونيو.وحدد 25 يونيو موعدًا لإشعار سكان حي قويزة بالإخلاء، وفصل الخدمات في 2 يوليو، والبدء في أعمال الإزالة في 9 يوليو، كما سيتم البدء بإشعار سكان حيي العدل والفضل بالإخلاء في 16 يوليو، وفصل الخدمات في 23 يوليو، ومن ثم بدء أعمال الإزالة في 30 يوليو، كما سيتم إنذار حيي أم السلم وكيلو 14 الشمالي بالإخلاء في 30 يوليو، وفصل الخدمات في 6 أغسطس والبدء بأعمال الإزالة في 13 أغسطس.