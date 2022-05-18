اطلق مدير تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي البرنامج التدريبي «الوعي الفكري» الذي تنفذه وحدة التوعية الفكرية بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث، ويستهدف القيادات التعليمية ومديري مكاتب التعليم المختلفة.

وحث أبو هادي على أهمية العمل لتحصين المجتمع التعليمي من الأفكار المتطرفة وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية الوطنية لديهم من خلال تقديم برامج وأنشطة توعوية متنوعة، وتعزيز المواطنة والانتماء ونبذ العنف والإرهاب، مبينا أن قرار وزارة التعليم إنشاء وحدات التوعية الفكرية في جميع إدارات التعليم والجامعات؛ وفقاً للنموذج التشغيلي المعتمد، يعد أحد القرارات الرائدة التي أتت لتعزيز المناعة الفكرية وتحصين مجتمعنا ووطننا من أفكار ضالة وهدامة لطالما سعت للنيل منه، ولتعزيز مبادئ اللحمة الوطنية وقيم المواطنة والانتماء لديه، والفخر بوطنه وقيادته وإرثه وتاريخه العريق.

من جهته، كشف مدير وحدة التوعية الفكرية بتعليم جازان عبدالرحمن الصروي أن البرنامج التدريبي «الوعي الفكري» يأتي لتعريف القيادات التعليمية على أهداف الوحدة التفصيلية المتمثلة بنشر ثقافة الاعتدال والوسطية وقيم التسامح والوقاية من الفكر المتطرف ومعالجة آثاره، ورصد المخالفات الفكرية والأفكار والسلوك المتطرف والظواهر السلبية المختلفة وفقا للضوابط التي حددتها الوزارة، إضافة إلى تشجيع المبادرات العلمية والبحوث في القضايا الفكرية وتعزيز الانتماء واللحمة الوطنية.

وبين الصروي أن من أهداف البرنامج تعريف القيادات التعليمية وكذلك المجتمع التعليمي بالمهام الرئيسية للوحدة وتقديم التدريب اللازم لهم لتنفيذ خططها وتحقيق أهدافها المختلفة سعيا لتحقيق الريادة في التوعية الفكرية لمجتمع تعليمي آمن يتسم بالولاء للدين ثم المليك والوطن.

من جانبه، تطرق مدير إدارة الشؤون القانونية الدكتور علي القاضي إلى توضيح المسؤولية القانونية «الناشئة عن الجرائم الفكرية الأمنية» وتعريفها وأنواع المسؤولية وأبرز الجرائم الفكرية الأمنية والعقوبات المترتبة على ارتكاب هذه الجرائم والأنظمة الحاكمة على تلك الجرائم والعقوبات.