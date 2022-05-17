أبدت وزيرة النقل البريطاني عضو مجلس النواب البريطاني ويندي مورتون لـ«عكاظ» إعجابها بطموحات السعودية ورؤيتها 2030 التي تتيح الكثير من الفرص للبلدين في التعاون والعمل المشترك.

جاء ذلك عقب اجتماعها والوفد البريطاني الزائر بوزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، وحضورها توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون بين السعودية وبريطانيا لتدريب المهندسين السعوديين في مجال السكك الحديدية.

وبحثت لقاءات الوزيرة البريطانية توسيع أواصر التعاون بين البلدين في مجال النقل ومشاركة الشركات البريطانية الرائدة في المشاريع الاستثمارية السعودية ودعت الوزيرة ويندي مورتون وزير النقل والخدمات اللوجستية لزيارة بريطانيا.

وفي السياق نفسه، اجتمعت وزيرة النقل البريطاني مع أمين محافظة جدة صالح التركي وعدد من مسؤولي مترو جدة وافتتحت المقر الإقليمي لإحدى الشركات البريطانية في مدينة جدة والمختصة بتشغيل وصيانة المترو والسكك الحديدية. وبحث اجتماع الطرفين تدريب شباب وشابات المملكة في هذه المشاريع وتقديم التقنيات البريطانية المتطورة في هذا المجال.

وقالت الوزيرة لـ«عكاظ» إنها شاركت في اجتماعات عدة للتعرف على مشاريع يجري العمل فيها حاليا، كما تعرفت في اجتماعها مع الرئيس التنفيذي لمشروع مترو جدة على الفرص والمشاريع القائمة حالياً. وأشارت إلى زيارتها لمقر شركة بريطانية مختصة في السكك الحديدية وافتتاحها لمقرها الذي يمثل نموذجا رائعا في الشراكة والتعاون بين البلدين، خصوصا أن هناك الكثير من الفرص والمشاريع الضخمة في مجال النقل التي تتوافق مع التحول الملهم والطموح لرؤية 2030.

من جهته، قالوزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، عقب اجتماعه مع الوزيرة البريطانية، "نود تطوير تعاوننا الحالي وربما توقع مذكرة تفاهم في السكك الحديدية بين بلدينا لتعزيز العلاقات القائمة ويسعدني قبول الدعوة لزيارة المملكة المتحدة للاطلاع على تقنيات قطاع السكك الحديدية.