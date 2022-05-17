تفقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الحج والعمرة الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور توفيق الربيعة، المشروعات الكهربائية في المشاعر المُقدسة، التي يجري استكمالها استعداداً لموسم الحج.

وتأتي الجولة التفقدية، التي شارك فيها وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، والرئيس التنفيذي لشركة كدانة حاتم مؤمنة اليوم، ضمن جولات المتابعة المباشرة والمستمرة التي يقوم بها وزير الطاقة لمشروعات ومرافق تقديم الخدمة الكهربائية لحجاج بيت الله الحرام.

وقال وزير الطاقة: «إن توجيهات خادم الحرمين وولي العهد تؤكّد بذل أقصى الجهود لإنهاء المشروعات الكهربائية، وجميع الاستعدادات اللازمة، لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية بموثوقية عالية، للتيسير على ضيوف الرحمن في هذه البقاع المباركة، وتوفير أسباب الراحة والسلامة لهم».

وشملت الزيارة عدداً من المواقع التي نفذت فيها الشركة السعودية للكهرباء مشروعات لتعزيز الخدمة الكهربائية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام في مشعري منى وعرفات، ودعم موثوقيتها، ومن ضمنها مشروعات تعزيز الشبكة الكهربائية في مشعري منى وعرفات، وإنشاء محطات جديدة وشبكة جهد متوسط في مشعر عرفات مكنت من إيقاف استخدام المولدات المتنقلة في المشعر، وزيادة الموثوقية وأمن وسلامة الحجاج، وإزاحة الوقود السائل وتقليل الانبعاثات، وأتمتة الشبكات الكهربائية لمكة والمشاعر المقدسة، وزيادة مراكز الطوارئ بما يحقق سرعة الاستجابة للأعطال وإعادة الخدمة.

كما شملت الزيارة مشروعات يجري استكمالها قبل موسم الحج هذا العام، منها مشروع إيصال الخدمة الكهربائية لمشروع تطوير مخيمات منى، بالتنسيق مع شركة كدانة للتنمية والتطوير المطور الرئيس للمشاعر المقدسة، ومركز العمليات بمشعر منى، ومركز عرفات لتنسيق أعمال الكهرباء، ومشروع تطوير البنية التحتية بمشعر عرفات (المرحلة الأولى).