أعلنت اســوس السعودية اليوم عن دخولها اتفاقية تعاون وشراكة توزيع إستراتيجية جديدة مع مجموعة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية ومقرها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في مجال البيع والتوزيع لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط وتمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية و مجموعة من دول مجلس التعاون الخليجي، والشريك المفضل لأعمال كبرى شركات الاتصالات وخدمات التوزيع في المنطقة عبر تقديم حزمة من الخدمات والحلول البيعية والتوزيعية المنوعة..

ستجمع هذه الشراكة بين خبرة ASUS التجارية الرائدة كمزود عالمي لتصنيع الأجهزة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى خبرتها في توفير الحلول والخدمات وأجهزة تكنولوجيا المعلومات المصممة لبيئة اليوم المتزايدة في الطلب علي منتجات وأجهزة وحلول تقنية المعلومات. ولتحقيق شراكة معتمدة على العديد من القيم التجارية المهمة، حيث تجد اســـوس أن مجموعة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية شريكًا مرموقًا ومرنًا في المملكة العربية السعودية.

وفي السياق نفسه, علق «ياسين شن» مدير ASUS السعودية: يعد التعامل مع أنواع مختلفة من تأمين حلول تقنية المعلومات بدقة وسرعة، مطلبًا رئيسيًا للعملاء في صناعة تكنولوجيا المعلومات اليوم. ونتطلع إلى هذا التعاون ونهدف إلى العمل معًا، ليس فقط من الناحية الفنية ولكن أيضًا لنغطي كافة النواحي التي ستمكننا من كسب رضا العملاء وبناء تعاون وشراكة إستراتيجية، للوصول إلى هدف مشترك في إنشاء شراكة طويلة الأجل من الدرجة الأولى. بينما تستمر ASUS في النمو والتوسع، ترغب في تقديم المزيد من الجودة و القيم التجارية لعملائها في المملكة العربية السعودية.

وأصبح من الواضح تمامًا أن ASUS، جنبًا إلى جنب مع مجموعة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية، ملتزمة بالبقاء دائمًا متحفزة لتحقيق مستوى أعلى من رضا العملاء واستكشاف الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية خلال رحلة التحول لرؤية 2030 من خلال التكنولوجيا الحديثة وتحسينات الأنظمة وفقا لإتجاه صناعة تكنولوجيا المعلومات.

كما عقب المهندس «خالد الشيخ» مدير تطوير الأعمال في ASUS الشرق الأوسط: نحن في ASUS فخورون بالدخول في مثل هذه الشراكة مع مجموعة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية. نعتقد أن هذا هو الخيار الأمثل لعملائنا المحليين الذين يحتاجون إلى زيادة ربحيتهم في بيئة سريعة التغير وكثيرة التحديات. نحن نتطلع إلى تعزيز وتطوير هذه الشراكة بشكل أكبر نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

ومن جانبه أكد «محمد عادل الحسيني» مدير منتجات ASUS لقطاع الأعمال بالشرق الأوسط أن مجموعة الفلك للمعدات والتجهيزات الإلكترونية هي شركة رائدة في توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تم تصنيفها من قبل عرب نيوز كواحدة من أفضل 100 شركة في المملكة العربية السعودية. مع أكثر من 35 عامًا من الخبرة والعمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تركز الشركة على تقديم حلول كاملة وشاملة في مجال تقديم الخدمات والحلول في مجال تقنية المعلومات والتوزيع, كما تسعى ASUS لتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات الديناميكية التي توفر الاتساق وتمكن شركاءنا من متابعة فرص العمل فضلاً عن الوصول إلى أسواق متعددة.