كشفت ASUS اليوم عن مجموعتها الجديدة كليًا لعام 2022 من أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتطورة وعالية الأداء Zenbook Pro وسلسلة Zenbook S في حدث إطلاق عبر الإنترنت بعنوان ذروة الأداء.

تشتمل Zenbook Pro و Zenbook S الجديدتان على أجهزة كمبيوتر محمولة قياسية وقابلة للتحول وشاشة مزدوجة تتراوح أحجامها من 13 بوصة إلى 17.3 بوصة، وتتميز جميعها بتصميم جديد حديث مع أحدث معالجات Intel® Core ™ H-Series من الجيل الثاني عشر عالية الأداء أو معالجات AMD Ryzen ™ 6000 H-Series ، ووحدات معالجة رسومات حتى NVIDIA® GeForce RTX ™ 30 Series مع مزايا نظام NVIDIA Studio البيئي، إلى جانب مجموعة مبهرة من الابتكارات التي تعزز الأداء والإنتاجية.

من جانبه، أكد نائب رئيس اسوس ورئيس قسم الكمبيوتر "Rex Lee" مواصلة السعي الدؤوب لابتكارات تحفز الجميع إلى إظهار إبداعاتهم وأخذها إلى المستوى التالي. وأضاف: بفضل مستخدمينا، أصبحت اسوس العلامة التجارية الأولى عالميًا برسوميات انفيديا استديو المخصصة لصناع المحتوى على أجهزة الكمبيوتر المحمول. ومنذ إطلاق مجموعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة بشاشات OLED لدينا في عام 2021، حازت ASUS على المركز الأول عالميًا لأجهزة الكمبيوتر المحمولة OLED من خلال التحسين الكامل لسلسلة Zenbook Pro و Zenbook S الجديدة كليًا، لا تحقق سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة المدمجة المتميزة هذه القمة في الأداء فحسب، بل تتميز أيضًا بشاشات OLED مذهلة، وابتكارات فريدة، ومظهر عصري جديد.

دخلت ASUS في شراكة مع NVIDIA لتقديم جميع مزايا NVIDIA Studio لأجهزة الكمبيوتر المحمولة مثل Zenbook pro الجديدة، وتأتي برامج تشغيل NVIDIA Studio المثبتة مسبقًا لتحسين الأداء والموثوقية في برامج وتطبيقات صناع المحتوى. سيتمكن الفنانون وصناع المحتوى من إظهار كل إبداعاتهم بسرعة خيالية بفضل الأجهزة المخصصة لتسريع عمليات ال 3D وتحرير الفيديو والرسوم. وإمكانية الوصول إلى أدوات NVIDIA الحصرية بما في ذلك NVIDIA Omniverse لبرامج ال 3D و NVIDIA Broadcast للبث المباشر، وNVIDIA Canvas لرسم المناظر الطبيعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

أعيد تصميمه للأداء:

تتميز جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتميزة فئة 2022 Zenbook Pro و Zenbook S بمظهر «عصري» جديدة تمامًا، مما يمنحها مظهرًا مرتبًا ومتطورًا، مع تفاصيل جديدة مثل إبرازات الحواف المتدرجة ماسية الشكل وغطاء بشعار اسوس الأحادي الجديدة. استمرارًا لتقليد Zenbook ، ينصب التركيز على الأناقة وإمكانية التنقل مع الأداء الرائدة في فئته.

للحصول على أداء غير مسبوق في هيكل مضغوط، تستخدم سلسلة Zenbook Pro و S الآن ما يصل إلى أحدث معالجات الجيل الثاني عشر من سلسلة Intel Core H أو AMD Ryzen 6000 مع ضمان أقصى أداء مستدام - يصل إلى قوة تصميم حراري مجمعة تصل إلى 140 واط وفقًا للطراز - من خلال حلول تبريديه جديدة ومحسّنة بما في ذلك ASUS IceCool و IceCool Plus و IceCool Pro بالإضافة إلى ذلك يقدم Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) و Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) النظام الأيروديناميكي النشط الجديد Ultra (AAS Ultra) ، وهو آلية إمالة تلقائية مبتكرة ترفع شاشة اللمس الثانوية ASUS ScreenPad ™ Plus أو لوحة مفاتيح ASUS ErgoSense للسماح بتبريد محسن وبيئة عمل أفضل.

شاشات مزدوجة متطورة Zenbook Pro 14 Duo OLED:

Zenbook Pro 14 Duo OLED الجديد هو كمبيوتر محمول قوي ومدمج بشاشة مزدوجة وهو أيضًا أول كمبيوتر محمول OLED مقاس 14.5 بوصة وجودة شاشة أعلى من 2K وتردد 120 هرتز في العالم. يتميز بشاشة ScreenPad Plus الثانوية الأكبر حجمًا والأكثر إشراقًا من الجيل التالي مقاس 12.7 بوصة، جنبًا إلى جنب مع تصميم AAS Ultra التلقائي الذي يعمل على تحسين التبريد وبيئة العمل.

يعد Zenbook Pro 14 Duo OLED القوي للغاية بمثابة مركز طاقة معتمد من Intel Evo ™ يتيح للمبدعين رفع قدراتهم الإبداعية إلى أقصى الحدود. يتم تبريد المعالج الذي يصل حتى الجيل الثاني عشر من Intel Core i9 12900H ووحدة معالجة الرسومات NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti للكمبيوتر المحمول للحصول على أداء فائق - يصل إلى 85 وات TDP مدمج - بواسطة تقنية ASUS IceCool Plus وبمساعدة آلية AAS Ultra المبتكرة، والتي تعمل على تنفيس الهيكل بكفاءة وإمالة شاشة اللمس الثانوية ScreenPad Plus بمقدار 12 درجة، مما يجعلها في زاوية مريحة للمس والعرض لضمان تجربة سلسة وغامرة.