استقبل محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود في مكتبه بديوان المحافظة اليوم (الثلاثاء) الطالبة دانة محمد العيثان الحائزة على المركز الأول على مستوى العالم في مجال الكيمياء في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022، يرافقها مدير عام التعليم بالمحافظة حمد بن محمد العيسى، ووالد ووالدة الطالبة.

وعبّر محافظ الأحساء خلال الاستقبال عن سعادته الغامرة بما حققه أبناء الوطن من إنجاز كبير عبر تحقيق 22 جائزة في مختلف أنواع العلوم، ورفع التهنئة للقيادة الحكيمة، كما رفع التهنئة لأمير المنطقة الشرقية ونائبه، مؤكدا أن ما حققه طلاب وطالبات المملكة في آيسف 2022 وما سبقها من مسابقات إنما هو ثمرة طبيعية للدعم والتحفيز غير المسبوق لأبناء الوطن من قبل القيادة الحكيمة، إذ بدأ الوطن وأبناؤه يقطفون ثمار رؤية 2030، ولاتزال الأعوام القادمة حبلى بمزيد من المنجزات العملاقة التي ترفع راية المملكة العربية السعودية خفاقة في ميادين العلم والمعرفة والابتكار.

وأشاد بالتفاعل الرسمي والشعبي فور الإعلان عن فوز هؤلاء الأبطال وكذلك خلال الاستقبال الذي شهدته العاصمة الرياض، ودعا الله بأن يديم على وطننا أفراحه ومناسباته السعيدة.

بدوره وجه مدير عام التعليم حمد العيسى شكره لمحافظ الأحساء على حرصه على استقبال الطالبة المتميزة دانة ووالديها وقيادات التعليم، واصفا ذلك بأنه يشكل أسمى صور التشجيع والتحفيز الذي تنتهجه قيادة هذه البلاد المباركة لأبنائها وبناتها، مضيفاً أن من شأن هذا التقدير والتشجيع أن يدفع بقية الأبناء والبنات لبذل المزيد من الجهد والعطاء، ووصف مدير التعليم الفرحة التي عمت أرجاء وطننا بأنه كرنفال وطني رائع، وهو تعبير عفوي وصادق من جميع أبناء الوطن عن حجم الحب والوفاء لوطن قدم لهم كل ما يملك لينعموا بعيش وارف الظلال وفي بيئة علمية تضاهي مصاف أرقى الدول.

بدورهما عبر محمد العيثان، وفاطمة العيثان والدا الطالبة دانة عن شكرهما لاستقبال الأمير سعود بن طلال بن بدر لهم وما سمعوه من تشجيع وتقدير.

حضر الاستقبال مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية خلود الكليبي، ومديرة إدارة الموهوبات خلود السلطان.