تستعد المدارس الثانوية ابتداء من يوم الأحد القادم تطبيق (مقياس الميول)، وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي لتحديد المسار الملائم لميولهم في الصفين الثاني و الثالث وفق نظام المسارات الثانوية الذي أقرته الوزارة بدءا من هذا العام.

وسيكون اختبار الميول إلكترونيا عبر رابط مرسل في منصة مدرستي للطلاب والطالبات كافة، وسيستغرق ٩٠ دقيقة فقط عبر عداد وقتي يبدأ حين انطلاق الاختبار، بحيث تظهر بعد ذلك النتائج في موقع نور ويظهر المسار الذي تم تحديده للطالب أيضا.

وحثت وزارة التعليم المدارس الثانوية ومكاتب التعليم على ضرورة تهيئة الطلاب وإرسال النشرات التوضيحية الخاصة باختبار الميول لهم، مع ضرورة تحفيزهم وحثهم على المشاركة في الاختبار من أجل تحديد ميولهم الدراسي، موضحة في الوقت ذاته أن التسكين على المسارات التخصصية سيكون لطلاب المدرسة التي ترشحت لتلك المسارات، بحيث تكون المفاضلة فيما بينهم دون المدارس الأخرى، إلا في حال وجود شاغر فيها.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد أولوية في القبول الجامعي للمسار التخصصي دون المسار العام، وإنما يرتبط القبول في الجامعات والكليات بقدرات الطالب ونسبته الموزونة.

يذكر أن نظام المسارات الذي أقرته وزارة التعليم هذا العام يأتي خلفا لنظام المقررات التي كانت تعمل به المدارس الثانوية منذ سنوات خلت، إلا أن الوزارة رأت ضرورة تحديد مسارات الطلاب والطالبات مبكرا وفق ميولهم ورغباتهم وذلك من أجل تنمية ذلك الميول بشكل أكثر ومنذ وقت مبكر.