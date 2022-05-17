نوه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بدعم واهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم والابتكار، مما أسهم في حصول المملكة على 22 جائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022).

جاء ذلك خلال رعايته اليوم حفل جائزة التفوق العلمي لتكريم الطلاب المتفوقين بمشاركة طالبات التربية الخاصة، وبحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا، وذلك بمقر مسرح التعليم بالمنطقة.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بُدئ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى المدير العام للتعليم بالمنطقة كلمة قدم خلالها شكره وتقديره لأمير المنطقة لمشاركته أبنائه الطلاب فرحتهم بالتفوق، مشيراً إلى ما يحظى به التعليم من دعم سخي من القيادة الرشيدة ورؤية وطنية طموحة جعلت المملكة في قمة المنافسات العالمية، مبيناً أن عدد الطلاب المتفوقين 1089 طالباً وطالبة.

وعبّر الطلاب المتفوقون في كلمتهم عن سعادتهم بهذا التفوق وحرصهم على الجِّد والمثابرة والاجتهاد لرفع اسم المملكة عالياً.

وقدّم مجموعة من الطلاب أوبريتاً بعنوان «للإنجاز حكاية»، فيما التُقطت الصور التذكارية لأمير نجران مع أبنائه الطلاب المتفوقين.