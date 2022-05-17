أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بتكليف سفر بن محمد بريدي، مديرا للتعليم في محافظة بيشة حتى تاريخ 1445/4/4، وتضمن القرار أن يمارس كافة الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.

من جانبه قال سفر بريدي في تصريح لـ«عكاظ»: «أسأل الله أن يجعلنا عند حسن ظن القيادة الحكيمة وقيادات الوزارة وأن نؤدي هذه المهمة الوطنية على أكمل وجه بحول الله».

وعن تطلعاته لتعليم بيشة قال البريدي: «أدعو الله بأن يجري الخير على أيدينا ونكون فاعلين في تنفيذ خطط دولتنا الرشيدة ووزارة التعليم وبمشيئة الله نحقق الأهداف التي يرجوها تعليمنا».

يشار إلى أن بريدي من الكفاءات المميزة والتي يشار إليها بالبنان، وشغل مساعدا للشؤون التعليمية بالإدارة العامة لتعليم عسير قبل صدور القرار بتكليفه مديرا للتعليم في بيشة.