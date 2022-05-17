أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارا بتكليف الدكتور حسن بن محسن خرمي مديراً عاماً للتعليم بمنطقة الرياض.

والدكتور حسن خرمي حاصل على درجة البكالوريوس، من جامعة أم القرى، في العام 2006 في تخصص التقنيات الجغرافية والخدمات، وحاصل على درجة الماجستير من جامعة نيوإنجلند - كلية العلوم البيئية والريفية - أستراليا في العام 2010 في تخصص علم المعلومات الجغرافية، وحاصل على درجة الدكتوراه في نظم المعلومات الجغرافية من جامعة نيوإنجلند - كلية العلوم البيئية والريفية - أستراليا عام 2013، وحاصل على رتبة «أستاذ مشارك» في نظم المعلومات الجغرافية من جامعة جازان 2017.

وللدكتور حسن خبرات وظيفية عديدة ومسيرة مهنية مميزة:

- مديرا مكلفا لإدارة التعليم بمحافظة صبيا

- مشغل نظم معلومات جغرافية، بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، جامعة أم القرى العام 2006

- مشغل نظم معلومات جغرافية، بأمانة محافظة جدة من منتصف العام 2006، وحتى منتصف العام 2008

- مشرف مشروع بناء نظام معلومات جغرافي لإسكان الحجاج التابعين لمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا داخل مكة العام 2007

- مشرف الأنشطة العائلية في نادي الطلبة السعوديين بمدينة أرميدال - أستراليا من 2008 إلى 2009

- مشرف العلاقات العامة في نادي الطلبة السعوديين بمدينة أرميدال - أستراليا، عام 2010

- رئيس نادي الطلبة السعوديين بمدينة أرميدال، عام 2011

- أستاذ نظم المعلومات الجغرافية المساعد بقسم الجغرافيا - جامعة أم القرى، إلى فبراير 2016

- مستشار غير متفرغ بأمانة جدة، إلى 2016

- نائب مدير مركز الابتكار التقني لأنظمة المعلومات الجغرافية للشؤون الإدارية، بجامعة أم القرى

- مقرر بقسم الجغرافيا، إلى فبراير2016

- عضو لجنة الإرشاد الأكاديمي بقسم الجغرافيا - جامعة أم القرى

- عضو اللجنة الفنية لمكافحة نواقل الأمراض بمدينة جدة

- عضو لجنة اختيار المحاضرين والمعيدين بقسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية - جامعة أم القرى

- منسق لبعض المشاريع بمعهد البحوث و الدراسات الاستشارية، بجامعة أم القرى

- رئيس لجنة الإبداع، وريادة الأعمال بكلية العلوم الاجتماعية، بجامعة أم القرى والخاصة باللقاء العلمي السادس لطلاب و طالبات التعليم العالي

- محاضر من الفئة «ب» (تعادل درجة أستاذ مساعد) غير متفرغ بجامعة نيوإنجلند الأسترالية من عام 2014 إلى عام 2019

- وكيل معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى

- أمين مجلس معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى

- عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الاجتماعية، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بجامعة جازان.

- مشرف وحدة شؤون الخريجين بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان.

- نائب رئيس لجنة الجودة بقسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، بجامعة جازان.

- مستشار نظم المعلومات الجغرافية بمركز الحاسب الآلي بأمانة الطائف

- رئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان

- وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان

- أمين مجلس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة جازان.

- عضو مجلس معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة جازان.

- عضو اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب بجامعة جازان

- أستاذ مشارك في نظم المعلومات الجغرافية بجامعة جازان

- عضو الهيئة الاستشارية العليا للمرصد الحضري بمنطقة جازان

- رئيس مكتب خبرة النظم البيئية والمعلوماتية - معهد الخدمات الاستشارية - جازان.

- عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الابتكار وريادة الأعمال الثالث بجامعة جازان

- عضو المجلس العلمي بجامعة جازان للفترة 1440-1442

- رئيس اللجنة الدائمة للتعيين بجامعة جازان 2019-2020.

- عضو اللجنة الدائمة للشؤون الأكاديمية والتخطيط 2019-2020.

- عضو لجنة تأسيس أوقاف جامعة جازان 2019-2020.

- عضو اللجنة الدائمة للاعتماد البرامجي بجامعة جازان 2019-2020.

- عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية من العام 2019