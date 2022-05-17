هنأ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.

كما هنأ نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.

ودعا سموهما الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، راجيين للمملكة العربية السعودية وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.