بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس حسن شيخ محمود، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية الصومال الفيدرالية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس حسن شيخ محمود، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.