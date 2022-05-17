تستقبل كافة مناطق موسم جدة 2022 التسع زوارها اليوم (الثلاثاء) بالعديد من العروض المشوقة والبرامج المتنوعة، والتجارب العالمية الجديدة، بعد اكتمال البرنامج المحدد لانطلاق فعاليات كل منطقة.

ويجذب موسم جدة زواره عبر مناطقه؛ جدة بير، وجدة جنغل، وسيتي ووك، وسوبردوم، وجدة التاريخية، إضافة إلى جدة آرت بروميناد، وسيرك دو سوليه، ونادي اليخوت، وحديقة الأمير ماجد.

وتتميّز مناطق فعاليات موسم جدة بتنوع عروضها، وتعدد خياراتها وبرامجها، والخدمات التي توفرها لزوارها، وتوزيعها الجغرافي على مناطق مدينة جدة، إضافة إلى مناسبتها جميع الأعمار من الجنسين.

وحظيت مواقع فعاليات موسم جدة بحضور جماهيري كبير من مختلف الجنسيات والأعمار، ممن استمتعوا بالفعاليات اليومية التي تشهدها مناطق الموسم التي تنوعت ما بين عروض للألعاب النارية، وفرق استعراضية، وألعاب ترفيهية، وحفلات فنية، وعروض سيرك، ومسارح، وعروض بحرية، وغيرها العديد من الفعاليات.

ويتوقع أن تستقطب المناطق التسع لفعاليات موسم جدة 2022 خلال الأيام المقبلة أعداداً كبيرة من الزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث هيأت إدارة الموسم كافة المناطق ليقضي الزوار أجمل الأوقات فيها، ويستمتعوا بالفعاليات والعروض المقدمة.