بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قدم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد وصوله أمس (الإثنين)، لدولة الإمارات العربية المتحدة واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وكان في استقبال ولي العهد، بمطار الرئاسة في أبوظبي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي أعرب عن جزيل شكره وتقديره لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.ورافق الأمير محمد بن سلمان، عدد من الأمراء والوزراء، وقد غادر ولي العهد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في وداعه رئيس دولة الإمارات وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة.