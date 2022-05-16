استقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، في القصر الرئاسي الجمهوري اليوم (الاثنين)، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية غينيا بيساو المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله رئيس غينيا بيساو تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب السعودية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد أبدى عمر سيسوكو إمبالو خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، فيما عبر قطان عن شكر وتقدير حكومة السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين.