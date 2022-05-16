أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين)، تسجيل 630 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 406 حالة ووفاة حالتا .

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 759856 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 64 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 744327 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9118 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.