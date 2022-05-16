أكدت الشركة التي يتبع لها مجمع الظهران مول الذي شهد حريقاً استمر 8 ساعات أن الأضرار انحصرت في جزء محدود من المول، وأن المتجر لا يزال مغلقاً وجار العمل للعودة في أقرب وقت.وكان أهالي مدينتي الخبر والظهران بالمنطقة الشرقية استيقظوا فجر (الجمعة) على سحابة سوداء غطّت سماء المدينتين إثر حريق طال المجمع التجاري واستمر لنحو 8 ساعات قبل السيطرة عليه.وواجهت ٢٠ فرقة من الدفاع المدني في المنطقة الشرقية حريق «الظهران مول»، وشارك طيران الأمن في عمليات السيطرة والإخماد وساهمت رياح البوارح التي شهدتها الشرقية في استمرار الاشتعال لكن بسالة رجال الدفاع المدني وجميع الجهات الحكومية أسهمت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده. ويعد المجمع الذي تم افتتاحه في عام 2005 الوجهة التسويقية والترفيهية لأهالي المنطقة الشرقية وقاصديها من الزوار، ويعتبر المجمع الأكبر في المنطقة خلال السنوات الماضية ويوفر مساحة تسوق تبلغ مليون قدم مربع.وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت إخماد الحريق الذي اندلع صباح (الجمعة) في العوازل السقفية لمجمع الظهران التجاري دون إصابات، مع استمرار أعمال التبريد والمتابعة.وفي وقت سابق غرد الدفاع المدني بقوله: «مدني الخبر: عمليات إخماد حريق مجمع الظهران التجاري ما زالت مستمرة بمشاركة طيران الأمن والجهات المساندة دون تسجيل أي إصابات حتى الآن». وشهد محيط المجمع التجاري انتشاراً كبيراً لسيارات الإطفاء وصهاريج المياه من عدة جهات مساندة، إضافة إلى عربات إسعاف الهلال الأحمر ووزارة الصحة والدفاع المدني.واستذكر أهالي الشرقية مع حادثة حريق مجمع الظهران، الحريق الكبير الذي اشتعل في مركز الشعلة التجاري بمحافظة الخبر قبل 23 عاماً في يوم الأحد 29 مايو 1999، وتسبب في خسائر مادية كبيرة إضافة إلى إصابة عدد من رجال الإطفاء بينهم مدير الدفاع المدني بالخبر آنذاك الرائد أحمد القحطاني، وكان مركز الشعلة التجاري بمحافظة الخبر يبلغ عدد محلاته 415 محلاً تجارياً موزعة على طابقين. وقال الدفاع المدني في ذلك الوقت إن طبيعة المركز المغطى بالكامل تسببت في سرعة انتشار الحريق في الممرات وبعض المحلات التجارية في الجهة الشمالية للمجمع كما ساهمت في إعاقة وحدات الإطفاء من رجال الدفاع المدني والجهات المساندة.