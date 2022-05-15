وفرت الكلية التقنية للبنين بمنطقة تبوك 160 فرصة وظيفية لخريجي التدريب التقني بالمنطقة، من خلال ملتقى التوظيف الذي انطلقت برامجه اليوم، بالكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك، ويستمر يومين.

وبين عميد الكلية ماجد بن منصور العنزي أن الملتقى الذي أقيم بالتعاون مع شركتي الفنار، وLARSEN & TOUBRO، يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير فرص توظيف مناسبة لجميع الخريجين والخريجات الباحثين عن العمل من خريجي التدريب التقني في مختلف التخصصات، ضمن مبادرتها التطويرية «فرصة عمل لكل خريج» التي تُولي جانب التنسيق الوظيفي للخريجين اهتماما كبيرا، من خلال تفعيل برامج التعاون والشراكات بين منشآت التدريب من جانب، وقطاع الأعمال من جانب آخر، لتسهيل التحاق خريجي الكليات والمعاهد بسوق العمل، والإسهام في توطين القطاعات التقنية والمهنية بكافة المناطق.

وأشار العنزي الى أن الملتقى تخللته لقاءات مباشرة مع أصحاب العمل، وورش عمل لنشر الوعي والتعريف بأهمية العمل في القطاع الخاص والعام، وكذلك توعية أصحاب العمل بضرورة وضع المميزات والحوافز التي تسهم في استقطاب الكفاءات من الخريجين.