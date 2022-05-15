برز عدد من الوجوه الشابة التي تقدمت لترشيح نفسها هذا العام في انتخابات غرفة مكة المكرمة في دورتها الـ21.

وراهن عدد من الناخبين على نجاح هذه الدورة عكسا على الأسماء المرشحة بعيدا عن الأسماء المكررة التي لم تقدم للغرفة خلال الفترة الماضية ما يشفع لها بالبقاء، وعلى حد قولهم «لم تقدم شيئا».

وبرزت أسماء تتقدم لأول مرة ببرامج جيدة ستساهم في نقلة نوعية سبب خبرتها وتنوع نشاطاتها ودخولها بهدف تقديم الخدمات بعيدا عن الوعود والمناصب. وتنطلق غدا (الإثنين) مرحلة التصويت لانتخابات الغرفة التجارية بمكة المكرمة لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ21 (1443ــ1447هـ)، إذ ستعلن اللجنة نتائج الانتخابات بعد انتهاء فترة التصويت المتاحة الممتدة إلى يوم (الأربعاء) القادم، وسيكون التصويت في هذه الدورة إلكترونيا بالكامل لأول مرة في تاريخ الغرفة، إذ يدلي الناخبون بأصواتهم عن طريق التصويت على موقع وزارة التجارة عبر الرابط (https://voting.mc.gov.sa/Home/Index).

وسيكون التصويت لاختيار المترشحين البالغ عددهم 57 مترشحا، متاحا بدءا من الساعة 9 صباحا يوم (الإثنين) 15 شوال 1443هـ الموافق 16 مايو 2022، وسيستمر حتى الساعة 9 مساء يوم (الأربعاء) 17 شوال 1443هـ الموافق 18 مايو 2022. وستعلن نتائج الانتخابات بعد الانتهاء من عملية التصويت عبر وسائل الاتصال المتاحة، وعلى موقعي وزارة التجارة وغرفة مكة المكرمة الالكترونيين، وعلى شاشة العرض بمقر الغرفة التجارية بمكة المكرمة.

وكانت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة قد أوضحت عبر فيديو توضيحي آلية تسجيل الدخول والانتخاب، وطريقة التصويت عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للانتخابات، مع توضيح وجود خانات للتصويت للمجموعات والأفراد، فيما دعت لجنة الإشراف على الانتخابات بغرفة مكة المكرمة الراغبين في طرح الاستفسارات للاتصال على الرقم (1900)، أو زيارتها في مقرها المخصص بالغرفة.