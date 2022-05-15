حقق 6 طلاب من مدارس تعليم المنطقة الشرقية 6 مراكز أولية في مسابقة إنتل آيسف للعلوم والهندسة بالولايات المتحدة الأمريكية 2022، بإشراف «موهبة» (مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع).وقدم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، تهنئته لهم مباركا حصولهم على هدايا وجوائز اجتهادهم مشيدا بحماسهم وقدرتهم ممتدحا ما تحلوا به من قوة وعزيمة وإصرار قادتهم لرفع علم بلادهم في محفل شارك فيه أكثر من 80 دولة على مستوى العالم.العتيبي أشاد بالدور الذي بذله المعلمون والمعلمات وأولياء الأمور مع أبنائهم قادهم للتفوق والنجاح.مدير تعليم الشرقية أهدى أيضا ذلك النجاح والتفوق إلى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، اللذين لا يدخران وسعا في دعم ودفع عجلة التميز ودعمهم الدائم لدفع عجلة التعليم بالمنطقة.والطلاب الفائزون هم:عبدالله الغامدي، حصل على المركز الأول لمشروعه «هندسة إطار معدني عضوي ثنائي الوظيفة لإنتاج وتخزين الهيدروجين بكفاءة وفعالية عالية».أحمد بحيصي، حصل على المركز الثالث لمشروعه «مكافحة تفشي البذور الطفيلية باستخدام السيتوكينين في تركيبات مختلفة مع الفلوريد ونوسلائف الإيثيلين».عبدالله الحمدات، حصل على المركز الثالث لمشروعه «نهج جديد باستخدام أكاسيد الحديد والكوبالت كمحفزات كهروضوئية لفصل الماء على مدار اليوم».تهاني أحمد، حصلت على المركز الثالث، لمشروعها «تطوير مواد البيروفسكايت العالية الكفاءة وغير السامة لتجميع الطاقة الشمسية والكهروحرارية».مريم العبدالباقي، حصلت على المركز الرابع، لمشروعها «مشتقات البنزوديوكسين كمثبطات مزدوجة لانزيم الف اميليز وألفا جلوكوزيداز لإدارة مرض السكري النوع الثاني».لمار الكاكا، حصلت على المركز الرابع، لمشروعها «تقدير الضغط الشعري لمكمنات الزيت باستخدام الرنين المغناطيسي النووي».