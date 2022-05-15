تستعد وزارة الحج والعمرة نهاية الأسبوع الحالي لوضع آلية تخصيص مخيمات الحجاج في مشعر منى خلال موسم حج هذا العام 1443هـ بالنسبة لمخيمات حجاج الخارج وحجاج الداخل، حتى يتسنى لشركات الطوافة وشركات ومؤسسات حجاج الداخل تجهيز هذه المخيمات قبل وصول الحجاج بوقت كافٍ.

وتعكف الوزارة حاليًا على وضع الشروط والمعايير الخاصة بآلية التخصيص، التي ستراعي أعداد الحجاج لهذا الموسم والمقدرة بمليون حاج، منهم 850 ألفا من حجاج الخارج، و150 ألف حاج من حجاج الداخل، بحسب ما أعلنته الوزارة في بداية شهر رمضان المبارك الماضي.

وتواصل الوزارة لقاءاتها مع شركة كدانة الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمطور الرئيسي للمشاعر، التي تشرف حاليًا على تنفيذ مشروع تطوير عدد من المخيمات في مشعر منى، التي من المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في منتصف شهر ذي القعدة القادم.