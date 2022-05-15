تنفذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالمعهد الصناعي الثانوي برفحاء برنامج «الصيانة المجانية» للسيارات الصغيرة اعتباراً من اليوم وحتى الخميس من 9:00 صباحاً إلى 12:00 ظهراً.

وأوضح المعهد الثانوي الصناعي برفحاء أن الصيانة تشمل الفحص بالكمبيوتر، واستبدال الزيت، وصيانة الفرامل، وذلك بورشة ميكانيكا السيارات بالمعهد، ضمن البرامج التدريبية والأعمال التطوعية المتخصصة التي يقدمها مجموعة من الشباب المهني المهيأ الذين يقومون بتسخير أنفسهم بشكل منظم حسب الاختصاصات التي أوكلت إليهم بعد تلقيهم التأهيل اللازم ما يسهم أيضاً إلى جانب تأهيلهم المهني في زرع روح التعاون والتكاتف وتجسيد هوية الشاب التقني السعودي في خدمة مجتمعه.