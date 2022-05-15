صدر عن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين تقرير الربع الأول من العام 2022، والذي يضم أبرز إنجازات وأعمال تقنية المعلومات والأمن السيبراني بالصندوق وبيان نتائجه الحالية ومستهدفاته التي تسهم في مواكبة الحراك الوطني للتحول الرقمي تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.

ووفقا لتقرير توثيق إنجازات وأعمال تقنية المعلومات والأمن السيبراني بالصندوق خلال الربع الأول للعام 2022، أوضح مستشار معالي الأمين العام لتقنية المعلومات مدير الأمن السيبراني ومسؤول تقنية المعلومات بالصندوق اللواء الدكتور يحيى بن علي دماس الغامدي أن التقرير يستهدف تسليط الضوء على أبرز مخرجات التطور التقني وبيان الوضع الراهن في الصندوق خلال الربع السنوي الأول، وذلك باستعراض البرامج والخدمات المقدمة وانعكاسها على رفع مستوى الأداء محققة بذلك مستهدفات الخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات والأمن السيبراني في صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

كما اشتمل التقرير على عدة محاور منها اختبار الشبكات وجاهزية البنية التحتية لعمليات التصدي للهجمات السيبرانية، والتأكد من عدم وجود عوائق في إدارة المهام المناطة ومتابعة العمل على الأنظمة والبرامج إلكترونياً بكل يسر وسهولة.

كما تضمن مشاركة الصندوق في أعمال الربط التقني مع المختصين من أصحاب العلاقة في الجهات الحكومية، ومنها: وزارة الإسكان، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة المالية، البريد السعودي، بالإضافة إلى استعراض التقرير والاتفاقيات المبرمة في تقنية المعلومات والأمن السيبراني مع الجهات الخارجية، ومنها: عقد عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في خدمة توكلنا، خدمة البريد الإلكتروني، خدمة النفاذ الوطني الموحد، خدمة البنية التحتية، خدمة الربط بقناة التكامل الحكومية كمستفيد مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، وعقد اتفاقية مع شركة سيسكو إنترناشيونال المحدودة بهدف التعاون في مجالات التحول الرقمي.

كما بين التقرير استمرارية الصندوق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز القوى العاملة من خلال إقامة ورش العمل التي تعنى بتطوير مستوى المهارات واكتساب الخبرات التقنية الجديدة وصولاً نحو التحول التقني وتحقيق مستهدفات وتطلعات تقنية المعلومات والأمن السيبراني بالصندوق.