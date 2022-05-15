أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد)، تسجيل 431 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 349 حالة ووفاة حالتا.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 759226 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 61 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 743912 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9116 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.63