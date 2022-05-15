انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، أمس (السبت)، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفاً لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية، يوم الجمعة، ليكون ثالث رئيس في تاريخ البلاد..وبحسب وكالة أنباء الإمارات، فقد عقد المجلس اجتماعاً في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. حضر الاجتماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.ووفقا لبيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات، فإنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً لفقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأكد الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والتي رسخت مكانة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة. وأعرب المجلس عن ثقته التامة بأن شعب الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوماً حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات، داعين الله عز وجل أن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات الكريم.من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي.من جهتها، هنأت رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد، بمناسبة انتخابه رئيسا للإمارات.وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى باسم مجامع وهيئات ومجالس الرابطة عن تمنيات منسوبي الرابطة له بالمزيد من الجُهد والعطاء لخدمة شعبه وأمته، ليواصل النهج الحكيم والسديد لأسلافه الكرام. ودعا للشيخ محمد أن يوفقه الله تعالى ويعينه على هذه المسؤولية ويجعله خير خلف لخير سلف.