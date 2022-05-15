هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز، في برقية بعثها: «يسرنا بمناسبة انتخابكم من قبل المجلس الأعلى للاتحاد رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أن نعرب لكم عن أخلص التهاني الأخوية، سائلين المولى جل وعلا أن يوفقكم ويعينكم ويسدد خطاكم لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها لمواصلة مسيرة الخير والنماء التي سار عليها والدكم الشيخ زايد آل نهيان وأخوكم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ــ رحمهما الله ــ».وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز: «نتطلع لاستمرار العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والعمل معاً على تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمتين العربية والإسلامية، متمنين لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الشقيق مزيداً من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار».