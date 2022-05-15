يهمس البعض أن التكتلات بين المرشحين في غرفة مكة المكرمة طوال الدورات السابقة أدت إلى إقصاء السيدات عن المشهد الانتخابي، على رغم الكفاءة والمهارة والخبرة. ولهذا لم تشهد الدورات الانتخابية السابقة ترشيح أو فوز أي سيدة أعمال بسبب التكتلات بين المرشحين، مما جعل بعض المراقبين والمهتمين يطالبون بإيجاد أصوات نسائية في غرفة مكة لخدمة سيدات الأعمال في مكة. وتأتي هذه المطالبات على أعتاب انتخابات الدورة الحادية والعشرين التي تنطلق غدا (الإثنين)، بعد أن غادرت سيدة الأعمال صاحبة المبادرات والمشاركات المجتمعية هيفاء أبو نار المشهد لمعرفتها المسبقة بأن صندوق الانتخابات لن يبتسم للسيدات هذا العام وسط 57 مرشحا، البعض منهم يقدم نفسه كمرشح دون أن يحمل برنامجه الانتخابي ما يشفع له، لكنهم يعتمدون على التكتلات التي أقرتها الانتخابات هذا العام.وأشارت سيدات الأعمال في مكة المكرمة لـ«عكاظ»، عن أملهن في تدخل وزارة التجارة، خصوصا أن «الغرف التجارية الصناعية في المملكة تشهد مشاركات نسائية في الدورات الحالية والسابقة ما يحتم علينا إيجاد من يمثلنا في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة». يشار إلى أن انتخابات غرفة مكة التي تبدأ الإثنين تستمر لثلاثة أيام ويتم التصويت عن بعد.