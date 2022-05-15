رفع المهندس فواز بن عقاب آل زيد الشريف رئيس مجلس إدارة شركة سفر للمقاولات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها يحفظه الله. وقال الشريف: استبشرت مناطق المملكة بخبر نجاح الفحوصات الطبية لقائدنا ومليكنا، يحفظه الله، وهذه البشرى ازدانت بها جميع المناطق والمدن في الوطن الغالي، ورفع سكان المملكة أكف الدعاء أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يديم عليهما العافية، وأن يديم علينا الأمن والأمان.وقال الشريف، إنه منذ تأسيس الوطن الغالي على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراه، وأبناء الوطن يعيشون في أمن وأمان ونعيم دائم ما دفعهم إلى العمل والنهوض بالوطن في شتى المجالات الطبية والتعليمية والاقتصادية والتجارية وغيرها. وتابع أن شركة سفر للمقاولات في منطقة مكة المكرمة ليست بعيدة عن خدمة الوطن، إذ تعد من الشركات الرائدة في مجال المقاولات لمساهمتها بشكل كبير في تطوير مكة المكرمة من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى من جسور وتطوير الأحياء السكنية والطرق والمقرات بجانب شركاء النجاح (أمانة العاصمة المقدسة والهيئة الملكية لتطوير مكة والمشاعر المقدسة)، إذ ساهمت الشركة في صيانة الطرق وتطوير المناطق العشوائية وتنفيذ عدد من الجسور والطرق في مناطق المملكة، وتجاوزت تلك المشاريع ٩٢ مشروعا بين تنفيذ مشروع الطرق والقطع الصخري وإزالة العشوائيات وتحسين الواجهات ومشاريع تطويرية واستثمار عدد من المواقع.وأضاف الشريف، أن الشركة اهتمت بتوظيف الشباب السعودي وكان لهم النصيب الأكبر من العمل في الشركة التي تعمل في القطاعات المختلفة في قسم الهندسة المعمارية وهندسة المباني والتصميم والتخطيط وهندسة البناء وتقديم الاستشارات والطاقة والصناعة والبيئة والنقل.وثمن الشريف ثقة شركاء النجاح في الجهات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها «أمانة العاصمة المقدسة وجامعة أم القرى والهيئة الملكية لتطوير مكة والمشاعر المقدسة، ووزارة النقل ووزارة الصحة والبلد الأمين، حيث كانت مشاركتنا معهم من المشاركات الناجحة بتعاونهم وهذا ساهم بتسريع تنفيذ المشاريع في مكة المكرمة ومناطق المملكة المختلفة».وتطرق الشريف إلى أن شركة سفر للمقاولات تشارك في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، منها على سبيل المثال: تطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، استكمال مشروع معالجة العشوائيات، الصيانة الدورية للطرق في مكة المكرمة، تنفيذ مشاريع عدد من الطرق والتقاطعات.واختتم الشريف حديثه بأن «العمل على تطوير مشاريع قبلة المسلمين يتمناه كل مستثمر ورجل أعمال، وهذا جعلنا نقدم خدمات ذات جودة عالية للمشاركة في تطوير مكة المكرمة وخدمة المجتمع المكي الذي يتطلع لتطويرها.ومن هذا الجانب حرصنا على المشاركة الفاعلة في خدمة مكة المكرمة من خلال نجاحنا في انتخابات غرفة مكة المكرمة هذا العام لنساهم في تطويرها ودعم مشاريعها ورجال أعمالها».