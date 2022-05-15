أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، أمس، برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولشعب الإمارات بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، سائلاً الله تعالى التوفيق لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.

فيما عبر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن الشكر والتقدير لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.