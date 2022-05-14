هنأت رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد.

وأعرب الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى باسم مجامع وهيئات ومجالس الرابطة عن تمنيات منسوبي الرابطة للشيخ محمد بن زايد بالمزيد من الجُهد والعطاء لخدمة شعبه وأمته، ليواصل النهج الحكيم والسديد لأسلافه الكرام. داعياً الله أن يوفقه ويعينه على هذه المسؤولية ويجعله خير خلف لخير سلف.