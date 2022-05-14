تحت رعاية وتشريف أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز تحتفل جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل مساء يوم غد (الأحد)، بتخريج الدفعة الثالثة و الأربعين من خريجيها البالغ مجموع عددهم 6514، من الخريجين والخريجات المتوقع تخرجهم لمراحل الدراسات العليا، والبكالوريوس والدبلوم، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش و نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة وأولياء الأمور من الرجال والسيدات في الاستاد الرياضي بالمدينة الجامعية.

وثمن رئيس الجامعة الدكتور عبد الله بن محمد الربيش الرعاية الكريمة من أمير المنطقة الشرقية لحفل التخرج، لافتا إلى أن ذلك يزيد الجامعة شرفاً، حيث تأتي رعاية وتشريف أمير المنطقة امتداداً للرعاية التي تحظى بها الجامعة، ليشارك الطلاب وأهاليهم الفرحة بهذه المناسبة الغالية، مثمناً لسموه الحضور، ومقدما له الشكر والتقدير،

كما يقدم رئيس الجامعًة التهنئة والتبريكات لجميع الخريجين والخريجات بمناسبة تخرجهم لهذا العام ١٤٤٣هـ.