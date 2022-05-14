اختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مشاركتها في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 الذي نظمته وزارة التعليم خلال الفترة 7 - 10 شوال في العاصمة الرياض، وذلك بمشاركة أكثر من 260 جامعة عالمية ومحلية وجهات تعليمية من 23 دولة، حيث تمثلت مشاركة الجامعة في تقديم جناح تعريفي عن الجامعة وبرامجها التعليمية وجهودها وأبرز إنجازاتها وعرض تعريفي لسيرة ومسيرة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات ومذكرة تفاهم تضمنت تعزيز التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية والتعليم الإلكتروني.

فيما قدم رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش شكره وتقديره لوزارة التعليم ممثلة بالوزير، مشيرا إلى ما تضمنه المؤتمر من أعمال وفعاليات تساهم في خلق بيئة تعليمية منافسة وذلك من خلال تبادل الخبرات والشراكات بين المؤسسات التعليمية المحلية والدولية للارتقاء بمنظومة التعليم في المملكة وشراكات تتكامل في خدمة بناء المجتمع المعرفي وعالمية التعليم، وخلق بيئة تعليمية تتجاوز الحدود إلى آفاق جديدة من التعاون العالمي.

يذكر أن جناح جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل شهد تفاعلا وإقبالا مميزا من الزوار وعدد من الشخصيات البارزة المحلية والدولية، واهتمامًا من الزوار بالبرامج التي تقدمها الجامعة بمختلف الدرجات العلمية وآلية للقبول والتسجيل بالجامعة والمسارات والكليات المتاحة كذلك، حيث استعرض الجناح عددا من المعلومات وأبرز إنجازات الجامعة في الاعتمادات الأكاديمية والبحث العلمي وبراءات الاختراع التي حصلت عليها.