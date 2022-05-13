غطّت سحابة سوداء اليوم (الجمعة)، سماء مدينتي الظهران والخبر، نتيجة نشوب حريق أشهر مجمعاتها التجارية «مجمع الظهران مول»، وشاهد أهالي الظهران والخبر دخان الحريق يتصاعد لمسافات طويلة، وعلى مدى ٨ ساعات متتالية وبمتابعة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز و نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وواجهت ٢٠ فرقة من الدفاع المدني بالشرقية حريق أشهر مجمعات الخبر التجارية «الظهران مول»، صباح اليوم (الجمعة)، الحريق الذي أخمدته فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن والذي رصدته «عكاظ» منذ الصباح الباكر لهذا اليوم، ساهمت رياح البوارح والتي شهدتها المنطقة الشرقية اليوم في استمراريته، ولكن بسالة رجال الدفاع المدني وجميع الجهات الحكومية التي شاركت في إخماد هذا الحريق والذي شهدته 4 بوابات رئيسية من إجمالي 7 بوابات أخرى، ويعد المجمع الذي تم افتتاحه في عام 2005م، الوجهه التسويقية والترفيهية لأهالي المنطقة الشرقية وقاصديها من الزوار، ويعتبر مجمع الظهران المبنى الاحدث والأكبر في المنطقة خلال السنوات الماضية ويوفر مساحة تسوق تبلغ 1.000.000 قدم مربع وهي الأكبر على صعيد المنطقة حتى الآن.

هذا و أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني إخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم (الجمعة) في العوازل السقفية لمجمع الظهران التجاري «الظهران مول»، دون وقوع إصابات، مع استمرار أعمال التبريد والمتابعة.

وغرد الدفاع المدني عبر «تويتر» بقوله: «فرق الدفاع المدني تخمد حريق مجمع الظهران مول، مع استمرار أعمال التبريد والمتابعة، ولا إصابات»، وفي وقت سابق كان قد غرد الدفاع المدني بقوله: «مدني الخبر: عمليات إخماد حريق مجمع الظهران التجاري ما زالت مستمرة بمشاركة طيران الأمن والجهات المساندة دون تسجيل أي إصابات حتى الآن».

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر سحابة كثيفة من الدخان غطت سماء الظهران بسبب الحريق، فيما شاركت فرق الإطفاء المساندة من عدة قطاعات مختلفة في عمليات الإخماد حتى تمت السيطرة عليه بشكل شبه كامل.

وتداولت أنباء من موقع الحادثة عن امتداد الحريق لأربع بوابات من المجمع، في حين شهدت عمليات إخماد الحريق مشاركة الطيران العمودي في مكافحة النيران.

وشهد محيط المجمع التجاري انتشارا كبيرا لمركبات الإطفاء وصهاريج المياه من عدة جهات مساندة، إضافة إلى عربات إسعاف الهلال الأحمر ووزارة الصحة والدفاع المدني.

وشارك الطيران العمودي في عملية إخماد نيران مجمع الظهران مول، حيث تصاعدت الأدخنة بشكل كثيف، وغطت سحب الدخان الكثيف سماء المنطقة المحيطة بمجمع الظهران التجاري، حيث امتد الدخان لمسافات بعيدة.