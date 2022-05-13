أزالت الفرق المختصة في أمانة العاصمة المقدسة، آثار التخريب والتكسير التي طالت المجسمات الجمالية في ممشى أم المؤمنين بحي الشوقية في مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أن فرق الصيانة الميدانية باشرت أعمالها في الموقع فورا لتحسين المظهر وإزالة آثار ما حصل، مهيبة بالجميع ضرورة المحافظة على المرافق الحكومية والممتلكات العامة، ومؤكدة حرصها على زيادة المرافق والحدائق والتحسين المستمر بما يعزز جودة الحياة بالعاصمة المقدسة.

يذكر أن ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية الذي يقع في وسط حي الشوقية بمكة قد تم افتتاحه قبل أشهر قليلة، ويضم عددا من المرافق والخدمات والمجسمات الجمالية التي تعرض عدد منها للتخريب والتكسير المتعمد الأمر الذي دعا أمانة العاصمة المقدسة إلى التدخل وإزالته بشكل كامل.