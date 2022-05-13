السعودية تعرب عن تعازيها لحكومة وشعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد أخبار الجمعة 13 مايو 2022 16:59 «عكاظ» (جدة) 1730 مشاهدة -A +A «عكاظ» (جدة) أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد -رحمه الله-، سائلة الله أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه.< Previous PageNext Page > وفاة الشيخ خليفة بن زايد وفاة رئيس الإمارات وفاة خليفة بن زايد وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد الشيخ خليفة بن زايد في ذمة الله السعودية تعزي الإمارات في وفاة خليفة بن زايد السعودية تعزي الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد