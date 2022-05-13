أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في وفاة الشيخ خليفة بن زايد -رحمه الله-، سائلة الله أن يتغمد الفقيد برحمته ورضوانه.